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Пригожин раскрыл феномен популярности Бузовой

Продюсер уверен – разговоры об отсутствии голоса у ведущей «Дома-2» ей только на руку.

Пригожин раскрыл феномен популярности Бузовой
Иосиф Пригожин. Фото: globallookpress

Иосиф Пригожин прокомментировал недавний выпуск Youtube-шоу «Comment Out». По правилам передачи, звездные гости должны написать смешной или оскорбительный комментарий в соцсетях, либо они будут наказаны.

Ольга Бузова участвовала в шоу вместе с футболистом Фёдором Смоловым. Одно из наказаний заключалось в том, что спортсмен тер морковку в рот певице, которая стояла на коленях. Пригожин возмутился подобной сценой. Все же продюсер понимает, что сейчас вызывает интерес.

«Сегодня все шутки ниже пояса. Только они работают. Только это является интересным. (…) То, что вы видите, а что там Смолов в рот насыпал Бузовой? Вот это вызывает интерес. Они идут по принципу «собака лает, караван идёт», — рассказал Иосиф Пригожин телеканалу «Царьград».

Продюсер привел в пример свою жену – певицу Валерию. Недавно артистка выпустила песню «Нет шансов», но композицию никто не заметил. По мнению Пригожина, все дело в том, что Валерия не участвует в скандалах.

Слушатели обсуждают не Валерию, которая умеет петь, а Бузову, которая этого не умеет. Продюсер с сожалением заметил, что это добавляет популярности ведущей «Дома-2». Также муж Валерии вспомнил, что стройная фигура 51-летней певицы интересует поклонников больше, чем её творчество.

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ВалерияИосиф ПригожинОльга БузоваОльга Бузова последние новости

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Пригожин раскрыл феномен популярности Бузовой
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