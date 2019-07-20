ЗВЕЗДЫ

Эд Ширан тайно поужинал в элитном ресторане Москвы

В заведении не знали, что у них сидит звезда мирового уровня, пока фанатка случайно не заметила британца за соседним столиком.

Эд Ширан тайно поужинал в элитном ресторане Москвы
Эд Ширан. Фото: globallookpress

Недавно Эд Ширан собрал стадион в Москве – на простое выступление без подтанцовки, смены костюмов и спецэффектов пришли около 40 тысяч человек. В финале концерта Эд Ширан вышел в футболке сборной России по футболу. Несмотря на догадки поклонников, певец не стал болеть за команду. Это лишь традиция – певец выходит в майке сборной страны, в которой выступает.

Эд Ширан отличается скромностью, несмотря на годовой доход почти в 6 миллиардов рублей. Конечно же, менеджер выбрал для ужина один из лучших ресторанов Москвы — «White Rabbit». Заведение неоднократно получало «гастрономический Оскар». Однако официанты не знали, что Эд Ширан с командой заказал столик.

Звезду заметила фанатка, которая сидела за соседним столиком. Девушка поблагодарила кумира за концерт. Певец был уставшим, но сам предложил сделать совместное фото. По словам девушки, Эд Ширан и его команда из десяти человек ели морепродукты и закуски. Возможно, звезда заказала «Плато на двоих» за чуть больше 7 тысяч рублей. В блюдо входят креветки, гребешок, краб и устрицы, сообщает «Комсомольская правда».

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Эд Ширан тайно поужинал в элитном ресторане Москвы
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