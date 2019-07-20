ЗВЕЗДЫ

Хакамада в блестящем костюме с перьями повеселилась на вечеринке

Журналистка показала, что в 64 года еще может зажигательно танцевать.

Хакамада в блестящем костюме с перьями повеселилась на вечеринке
Ирина Хакамада. фото: globallookpress.com

За плечами  Ирины Хакамады несколько браков. От первого мужа у нее есть взрослый сын Даниил. Со своим четвертым избранником Владимиром Сиротинским она заботится о дочери Марии, которая родилась с особенностями развития. Журналистка и политический деятель оберегала наследницу, когда та была маленькой, но со временем она даже стала выводить ее в свет. О том, что она родила особенного ребенка, женщина нисколько не жалеет. 

Хакамада часто рассказывает о жизни Марии и об ее успехах. Однако девушка уже стала взрослой и живет своей жизнью. Не так давно она рассталась с возлюбленным и устроилась на новую работу. Тем временем сама Ирина решила развеяться. 20 июля она отправилась на костюмированную вечеринку. В соцсети журналистка разместила несколько видеороликах, на которых она запечатлена в необычном наряде.

Для того, чтобы не замерзнуть в пасмурный день Хакамада облачилась в кожаные брюки и высокие ботинки, а уже поверх она надела шорты и пиджак из блестящей ткани. Ко всему прочему, ее воротник был украшены темными перьями. На площадке у реки женщина зажигательно танцевала вместе с мужем, который предпочел надеть костюм в готическом стиле.

«Народ собирается на корабле отплывать на главную тусовку в лесу . Плыть три часа, событие midsummer night», — рассказала Ирина. Как оказалось, в свои 64 года она еще умеет веселиться. «Классный костюм», «Столько позитива от вас!», «Крутая», «Естественная и крутая, наша Ирина Хакамада», — отреагировали пользователи на видео. На этот раз политик не стала брать дочку с собой. По всей видимости, ей захотелось развеяться в компании супруга.

 

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Хакамада в блестящем костюме с перьями повеселилась на вечеринке
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