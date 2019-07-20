Пресс и длинные ноги: Брежнева похвасталась фигурой в бикини

Вера Брежнева в июле отправилась на гастроли. Также она успевает принимать участие в различных проектах и порой целые дни проводит на съемочных площадках. При этом певица старается держать своих поклонников в курсе всех событий. Так она призналась, что с недавних пор ее платья можно взять в аренду. Уже 30 своих нарядов она передала в специальную компанию. Девушка призвала подписчиков задуматься о разумном потреблении вещей.

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Отметим, что в начале лета Вера успела отдохнуть с семьей. В компании дочерей, мужа Константина Меладзе и других родственников она несколько недель провела в Италии. До сир хор артистка делится снимками, которые были сделаны в отпуске. Так 20 июля она разместила в своем профиле снимок, на котором певица позирует в лаконичном темном бикини. При этом она смогла взобраться на ограждение для эффектного кадра.

Брежнева в комментариях прокомментировала слова из песни Филиппа Киркорова «Стеснение пропало». Король российской эстрады, конечно отреагировал на пост блондинки. «Тише, тише», — многозначительно написал он. Практически потеряла дар речи даже выпускница «Фабрики звезд» Юлия Паршута: «Омагад омагаааааад». У поклонников рельефный пресс Веры и ее бесконечные стройные ноги тоже вызвали один восторг.

«Какая ты органичная везде, Верочка», «Любимая! Ты моя статуэточка», «Офигеть фигура! Вера — супер», «Античная богиня», «Ого, ну ничего себе образ», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Брежнева следит за своей фигурой, хоть и порой позволяет себе съесть что-нибудь вкусное, но вредное. Также она занимается спортом даже на отдыхе.