ЗВЕЗДЫ

Анна Цуканова-Котт вышла в свет с мужем и подросшим сыном

Актриса посетила открытие кинофестиваля «ГорькийFest» в Нижнем Новгороде.

Анна Цуканова-Котт вышла в свет с мужем и подросшим сыном
Анна Цуканова-Котт. фото: globallookpress.com

Анна Цуканова-Котт счастлива в браке с режиссером Александром Коттом, которому подарила двоих детей. Сына Михаила актриса родила в 2008 году, а дочка Лея появилась на свет лишь прошлым летом. Примечательно, что вскоре после этого звезда кино побывала в Таиланде, где успела не только отдохнуть, но и приобрести квартиру. Пока только ведутся строительные работы, но уже этой осенью она получит ключи от апартаментов и сможет жить в 700 метрах от моря.

В ожидании радостного события Анна времени не теряет. В июле она приехала в Нижний Новгород, чтобы посетить кинофестиваль «ГорькийFest». На открытии мероприятия актриса появилась в лаконичном черном костюме. На этот раз она была не одна, а со своей семьей. На красную дорожку девушка вывела мужа, подросшего сына и свою маму. Александр, как и его наследник, предпочел удобный наряд. Он облачился в джинсы и рубашку.

«Мы приехали на этот праздник всей семьей, не считая нашей маленькой дочки Леи, которая ещё пока что не посещает светские мероприятия. А вот мой сын, мой муж и моя мама были со мной в этот прекрасный вечер!», — поделилась Цуканова-Котт, опубликовав снимки с кинофестиваля.

Поклонникам редко удается увидеть семью артистки. Многие отметили, что девушка очень похожа на свою маму. «Какие вы крутые и стильные!!! У вас мама красивая, и вы на нее похожи!», «Потрясающий брючный костюм!», «Миша прям рокер у вас», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Анна также не упустила возможности сделать фото с хозяином фестиваля Михаилом Пореченковым. Мероприятие продлится до 15 июля. Одним из центральных событий станет шоу актера Александра Петрова на стадионе «Нижний Новгород».

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Анна Цуканова-Котт вышла в свет с мужем и подросшим сыном
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