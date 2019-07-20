Глазами мужа: Дарья Пынзарь в бикини снялась на фоне водопадов

Дарья Пынзарь второй год живет в Турции со своей семьей, но по делам регулярно прилетает на родину. Теперь она рассказывает своим поклонникам о жизни у моря. Девушка не скрывает, что почти перестала готовить, так как еда в кафе и ресторанах недорогая и очень вкусная. Однако в этом есть и свой минус, звезда «Дома-2» вскоре начала поправляться. На критику своей фигуры она давно не обращает внимание.

Летние дни Пынзарь предпочитает проводить на природе. 20 июля она съездила с мужем в уникальное место, где можно искупаться в воде и увидеть водопад. В соцсети девушка опубликовала ролик, на котором она позирует в оранжевом бикини и парео на фоне красочных пейзажей. Дарья также искупалась и успела взобраться на вершину горы, откуда отрылся роскошный вид на окрестности.

«В этом месте мы не увидели ни одного туриста, делали что хотели. Правда ехать долго от Алании, мы ещё и на байке», — рассказала телезвезда.

Поклонники пришли в восторг от фигуры Пынзарь, а также от места, где она провела время с возлюбленным. «Красавица, так держать», «Красота нереальная, аж дух захватывает», «Потрясающее место, а девушка огонь», «Шикарная девушка на фоне красоты природы…», — прокомментировали пост подписчики. Девушка призналась, что провела время только с мужем и это было бесценно.

Напомним, что в конце апреля в одной из столичных клиник звезда «Дома-2» сделала пластическую операцию. Она решилась лечь под нож хирурга, чтобы избавиться от второго подбородка. Спустя месяц Дарья показала, как ее лицо омолодилось и стало более подтянутым. А позже она также сменила прическу, осветлив локоны и сделав их короче. Поклонники отмечают, что такие перемены идут девушке только на пользу.