Хилькевич в мини-бикини продемонстрировала идеальный пресс

Анна Хилькевич в августе отпразднует четвертую годовщину со дня свадьбы с бизнесменом Артуром Волковым. Влюбленные счастливо живут вместе. В одном из интервью девушка признавалась, что у нее бурная интимная жизнь. И это при том, что она уже подарила своему избраннику двоих детей. Арианне три года, а вот Марии только 11-месяцев. Обычно каждую свободную минуту супруги посвящают малышам, но вот в отпуск они решили отправиться без них.

Пока бабушки, дедушки и няня приглядывают за наследниками пары, Анна и Артур расслабляются в испанском городке Пальма-де-Майорка. Первым делом актриса отправилась на один из пляжей, но сразу поняла, что зря туда пришла.

«Ну, вот, прилетела в Пальма-де-Майорке уже загорелая, сделав предварительно мой любимый экозагар и теперь не понимаю зачем я тут и что мне делать на солнце. Пойду-ка я, пожалуй, в зал или в бар», — поделилась девушка.

На снимке она предстала в темно-синем бикини, подчеркнувшем ее фигуру, и расстегнутой белой рубашке. Хилькевич показала не только стройные ноги, но и идеальный подтянутый пресс. Поклонники восхитились ее безупречной физической формой. «Красотка, фигура огонь», «Стройняшка», «И не скажешь, что вы мама двоих деток», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно Анна призналась, что смогла привести себя в форму после родов благодаря кето-диете. По словам звезды, она просто решила очистить свой организм и пересмотреть рацион питания. Благодаря особой диете актриса избавилась от подкожного жира в кратчайшие сроки. Также звезда «Универа» соблюдает детокс-режим. Она выбирает дни, в которые питается по особому меню. Например, пьет только смузи и воду.