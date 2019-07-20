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Лобода рассказала, как трудно совмещать карьеру и материнство

Певица считает синяки на коленях после концерта мелочью по сравнению с воспитанием дочерей.

Лобода рассказала, как трудно совмещать карьеру и материнство
Светлана Лобода. Фото: globallookpress

Светлана Лобода наслаждается славой и любимым делом. Недавно певица собрала стадион в Нижнем Новгороде. Ради эффектности Лобода преодолела главный страх – боязнь высоты. Звезда опустилась на сцену на машине.

После концерта она показала последствия энергичных танцев: все колени покрывали почерневшие гематомы. Поклонники перепугались за здоровье Светланы Лободы, также, как Лолита и Николай Басков. Однако певица вспомнила, что для нее было настоящим испытанием.

«2011 год. Сразу после рождения моей первой дочери Евы мы снимаем танцевальный видеоклип. Каждые 3 часа я отбегала в гримерку, кормила малышку и бежала на площадку. Это было непросто… но реализуемо. Коленки в синяках — это ничто!» — написала Светлана Лобода в Instagram.

Певица успокоила поклонников – синяки заживают благодаря трем различным мазям. Гематомы Лобода прятала под белым брючным костюмом на последних двух концертах. Теперь звезда отправилась в Анталию и чувствует себя превосходно.

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Лобода рассказала, как трудно совмещать карьеру и материнство
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