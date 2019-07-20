Бондарчук вслед за Водяновой облачилась в кружевное платье с пайетками

Светлана Бондарчук после развода с Федором Бондарчуком не была долго одинока. Сначала она закрутила роман с фотографом Сергеем Табуновым, но эти отношения оказались скоротечными. Последние месяцы 50-летняя модель и телеведущая увлечена директором проектов студии дизайна Сергеем Харченко. На совместных снимках влюбленные демонстрируют настоящую идиллию. Поклонники отмечают, что Светлана молодеет буквально на глазах.

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Однако также светская львица много работает, чтобы оставаться в форме. В соцсети она делится роликами со своих тренировок. Бондарчук неустанно работает над мышцами бедер и прессом. К слову, скучать ей не приходится. Она то участвует в модных фотосессиях, то становится гостьей гламурных тусовок. 19 июля в Санкт-Петербурге состоялось открытие первого в этом городе бутика бренда Omega. Светлана вместе с возлюбленным побывала на мероприятии.

Для выхода в свет она выбрала белое кружевное платье без бретелек, расшитое пайетками и стеклярусом, российской марки Terekhov. Образ Светлана дополнила серебристыми туфлями, а вот делать необычную прическу она не стала, оставив волосы распущенными. Женщина с удовольствием позировала с Харченко на фоне инсталляций в виде Луны. Поклонники пришли в восторг от романтичного и стильного образа Бондарчук.

«Очень крутая фотка, вы оба прекрасны!», «Неотразима», «Это восторг», «Ну глаз не оторвать!», «Очень красивое платье у вас», — прокомментировали пост подписчики. Стоит отметить, что подобный наряд ранее надевала известная супермодель Наталья Водянова. Она устроила в нем фотосессию. Добавим, что не так давно Бондарчук повторила образ другой модели — Елены Перминовой, надев черное мини-платье с необычными рукавами для модной съемки.