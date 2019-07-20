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Дакота мечтает собрать стадион, как Эд Ширан

Певица вдохновилась недавним концертом британца в Москве.

Дакота мечтает собрать стадион, как Эд Ширан
Рита Дакота. Фото: globallookpress

Рита Дакота стала одной из тысячи счастливиц, кто попал на концерт Эда Ширана в Москве. Британец впервые выступил в России, поэтому певица не упустила шанс увидеть кумира. Популярность Ширана Рита Дакота считает невероятным. Артистка расчувствовалась, когда увидела поддержку огромного стадиона.

«Разве это не чудо? Стоит скромный рыжий парень в джинсах и лонгсливе из масс-маркета, совсем один, без бэнда, без танцоров, без декораций, в чужом городе, в чужой далекой-далекой стране, и стадионище народа, стоя под дождем, поёт с ним песню, которую он написал в подвале лет пять назад», — написала Рита Дакота в Instagram.

По словам певицы, Эд Ширан начинал музыкальную карьеру скромно. Британец выступал в барах на сто человек, а теперь собирает стадионы. Дакота вспомнила, как тоже начинала выступать с панк-группой Monroe в Москве. На первый сольный концерт пришло 70 человек.

«Нам казалось, что это так много, мы были так счастливы! Теперь в этих городах я могу собрать несколько тысяч, хотя за спиной все те же парни, и я все та же, и песни», — призналась Рита Дакота.

У певицы появилась надежда, что однажды многотысячная толпа будет также ей подпевать на стадионе. Артистка не знает, исполнится ли её мечта, но на концерте Эда Ширана она порадовалась за музыканта, чей успех кажется ей чудом.

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мечтамузыкальная карьераРита ДакотаЭд Ширан

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Дакота мечтает собрать стадион, как Эд Ширан
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