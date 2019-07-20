ЗВЕЗДЫ

Шейк отправилась за покупками с мамой после визита Купера

Актер забрал у модели дочку, чтобы провести с ней время.

Шейк отправилась за покупками с мамой после визита Купера
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк в начале лета переехала жить в Нью-Йорк вместе с дочкой Леей. Это произошло сразу после того, как появились слухи, что модель рассталась с Брэдли Купером. На протяжении почти двух месяцев девушка совмещала материнство и работу. К ней даже приехала мама Ольга, чтобы помочь присматривать за ребенком. В середине июля в СМИ появилась информация, что Шейк и Купер договорились о совместной опеке над малышкой.

Вскоре после этого актер приехал в Нью-Йорк и забрал дочку. По всей видимости, настала его очередь нянчиться с наследницей. Выглядит Брэдли очень счастливым, когда шел по улице с девочкой. После визита экс-возлюбленного Ирина отправилась за покупками вместе с мамой. Папарацци удалось заснять модель, когда она уже посетила несколько магазинов. Шейк была облачена в белую футболку и кожаную мини-юбку. От каблуков она отказалась в пользу черных кроссовок.

Мама знаменитости выглядела не менее стильно в белых брюках и черной блузке. Модель выглядела серьезной, а в руках она держала стакан с кофе. Скорее всего визит Купера не сильно обрадовал девушку. Стоит отметить, что русская красавица каждую свободную минуты проводила с дочкой и даже одевалась с ней в одном стиле, когда они гуляли. Поклонники уверены, что впереди у Шейк много работы, поэтому в ближайшее время за Лее будет присматривать Брэдли, а не она.

Напомним, что после слухов о расставании пары поклонники модели ополчились против Леди Гаги. Они уверены, что именно певица виновата в случившемся. Весь прошлых год она работала с Купером и со стороны казалось, что между ними промелькнула искра. А позже появилась информация, что именно Гага заселилась в особняк актера, когда его покинула Шейк.

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Шейк отправилась за покупками с мамой после визита Купера
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