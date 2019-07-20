Настя Каменских в белом платье с рюшами выступила в Юрмале

В июле по-традиции Лайма Вайкуле устраивает фестиваль «Рандеву» в Латвии. В этом году на побережье в Юрмале особенно много звезд. Не смогла пропустить мероприятие Алла Пугачева, которую сопровождал Максим Галкин. Также приехали Юлия Ковальчук, Александр Ревва, украинская исполнительница Maruv и даже Настя Каменских, которая весной этого года сыграла свадьбу с Потапом. Медовый месяц пара провела в Турции, поэтому артистка выглядела загорелой и отдохнувшей.

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Каменских не только насладилась приятным вечером, но и порадовала гостей фестиваля своим выступлением. На сцене она появилась в белом платье с бежевыми вставками и множеством рюшей. Наряд подчеркнул женственную фигуру девушки. Настя исполнила трогательную песню «Обіцяю», которую презентовала накануне своей свадьбы с Потапом. Этот трек она посвятила своему возлюбленному, которого ласково зовет медвежонок.

В Юрмале Каменских задерживаться не стала, но перед отъездом она успела увидеться с Александром Реввой. Они сфотографировались на память и обменялись теплыми словами.

«Сашенька, мы так редко видимся и так приятно было вчера с тобой встретиться! Очень горжусь твоими успехами! Желаю зацепить всю планету», — написала в соцсети певица.

Напомним, что вскоре после бракосочетания появились слухи, что Настя беременна. Внимательные поклонники разглядели изменения в ее фигуре. Артистка не стала реагировать на сплетни. Она просто опубликовала фото в бикини, продемонстрировав идеальный пресс. Фанаты все равно уверены, что в ближайшем будущем девушка подарит своему избраннику наследника. Каменских и Потап долгие годы скрывали свой роман и теперь наконец-то могут демонстрировать свои чувства на публике.