ЗВЕЗДЫ

Королевский эксперт назвал преимущество Маркл над Миддлтон

Кен Уорф уверен, что принцесса Диана одобрила бы выбор принца Гарри.

Королевский эксперт назвал преимущество Маркл над Миддлтон
Кейт Миддлтон находилась в менее выгодном положении, чем Меган Маркл. Фото: Global Look Press

У Меган Маркл есть огромное преимущество над Кейт Миддлтон, убежден королевский эксперт.

Кен Уорф полагает, что герцогиня Сассекская изначально находилась в более выгодном положении, чем герцогиня Кембриджская или принцесса Диана благодаря актерской карьере.

По мнению специалиста, этот опыт позволил супруге принца Гарри более свободно чувствовать себя при общении с журналистами.

Более того, Уорф назвал ее умение общаться с прессой «блестящим», благодаря прошлому, которое дает ей огромное преимущество, когда она появляется на публике», — говорит он.

«Я помню ее первую публичную встречу с Гарри в Ноттигеме, а позже появление в эфире радиостанции в Брикстоне. Она была великолепна, общаясь с прессой, а в разговоре с людьми ее голос был очень искренним», — поделился воспоминанием эксперт.

«Я думаю, что Диане это бы понравилось», — добавил он.

В то время, когда Меган начала встречаться с Гарри, ей было за 30 и она была успешной актрисой в Голливуде. Что же касается Кейт Миддлтон, то она познакомилась с принцем Уильямом в 18 лет и они встречались полтора года прежде, чем о них узнали СМИ.

Пристальное внимание папарацци едва не положило конец отношениям пары — влюбленные не общались несколько месяцев. Тем не менее, с годами герцогиня Кембриджская научилась держаться на публике, освоив искусство общения с репортерами.

Не было преимущества Меган и у покойной Дианы, которая также страдала от того, что бесконечно находилась под прицелом камер. Тем не менее Уорф уверен, что поведение Маркл на публике и женитьбу на ней ее сына она бы одобрила, пишет Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиМеган МарклМеган Маркл последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Королевский эксперт назвал преимущество Маркл над Миддлтон
Интересно?
Поделись с друзьями: