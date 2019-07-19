Королевский эксперт назвал преимущество Маркл над Миддлтон

У Меган Маркл есть огромное преимущество над Кейт Миддлтон, убежден королевский эксперт.

Кен Уорф полагает, что герцогиня Сассекская изначально находилась в более выгодном положении, чем герцогиня Кембриджская или принцесса Диана благодаря актерской карьере.

По мнению специалиста, этот опыт позволил супруге принца Гарри более свободно чувствовать себя при общении с журналистами.

Более того, Уорф назвал ее умение общаться с прессой «блестящим», благодаря прошлому, которое дает ей огромное преимущество, когда она появляется на публике», — говорит он.

«Я помню ее первую публичную встречу с Гарри в Ноттигеме, а позже появление в эфире радиостанции в Брикстоне. Она была великолепна, общаясь с прессой, а в разговоре с людьми ее голос был очень искренним», — поделился воспоминанием эксперт.

«Я думаю, что Диане это бы понравилось», — добавил он.

В то время, когда Меган начала встречаться с Гарри, ей было за 30 и она была успешной актрисой в Голливуде. Что же касается Кейт Миддлтон, то она познакомилась с принцем Уильямом в 18 лет и они встречались полтора года прежде, чем о них узнали СМИ.

Пристальное внимание папарацци едва не положило конец отношениям пары — влюбленные не общались несколько месяцев. Тем не менее, с годами герцогиня Кембриджская научилась держаться на публике, освоив искусство общения с репортерами.

Не было преимущества Меган и у покойной Дианы, которая также страдала от того, что бесконечно находилась под прицелом камер. Тем не менее Уорф уверен, что поведение Маркл на публике и женитьбу на ней ее сына она бы одобрила, пишет Express.