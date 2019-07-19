Прилетевшая в Москву Лопырева надела на прогулку дубленку

Виктория Лопырева путешествует по миру в рамках работы или отдыха. В Москве модель появляется не так часто. Однако в этот раз она приехала в российскую столицу даже не одна, а в компании возлюбленного и отца своего ребенка Игоря Булатова.

Фотографию с бойфрендом и друзьями, позирующими на Красной площади, 35-летняя Лопырева уже опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

На фото Виктория позирует в джинсах, кроссовках и дубленке. У себя в Instagram Stories модель уже выразила недоумение в связи с тем, что в середине июля ей приходится носить столь теплые вещи в Москве. Также телеведущая призналась, что очень здорово находиться в российской столице в качестве туриста.

Напомним, ранее Виктория Лопырева поделилась своими мыслями на счет того, почему в России не развит модельный бизнес. По ее убеждению, в нашей стране индустрии моды нет. Все востребованные модели после заключения контрактов уезжают за рубеж.