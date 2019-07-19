Шепелев рассказал, как вырастить счастливого ребенка

Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона после ухода из жизни Жанны Фриске. Телеведущий хотел сыграть свадьбу с певицей в 2014 году и даже сделал ей предложение, но вскоре девушке стало хуже, поэтому торжество так и не состоялось. Теперь он совмещает работу с заботой о наследнике. По словам мужчины, даже при его плотном графике он каждый день старается уделять не менее трех часов ребенку.

Этим летом Дмитрий отправился в отпуск еще в июне. Сначала он посетил Италию, а затем отправился путешествовать по другим странам Европы. Во время поездки на Корсику телеведущий решил пообщаться с поклонниками. Он записал видео, чтобы поблагодарить тех, кто отзывается на его посты и делится с ним опытом в воспитании детей. Сам Шепелев пришел к определенному выводу.

«Неважно, сколько мы проводим со своими детьми времени — час или целый день. Главное, чтобы это время было в удовольствие», — заявил он. Также Дмитрий призвал родителей мыслить оптимистично.

«Я думаю, что счастливые дети бывают только у счастливых родителей. И поэтому, если мы хотим дать нашим детям как можно больше и как можно лучше, а у самих в глазах грусть — так не работает. И потому самое первое — быть счастливыми», — заключил мужчина.

Напомним, что ранее он также дал советы тем, кто собирается путешествовать с детьми. Ведущий уже знает, что не нужно делать перед полетом и что обязательно надо взять с собой.

В своем сыне Шепелев души не чает. Он надеется, что мальчик не будет зависим от гаджетов, поэтому установил ему ограничения на телефон и во время поездок разрешает малышу посмотреть лишь один мультик.