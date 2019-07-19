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Тимур Каргинов объяснил, почему мужчины не женятся

Резидент Stand up и продюсер проекта «22 комика» высказался об отношениях и браке.

Тимур Каргинов объяснил, почему мужчины не женятся
Тимур Каргинов. Фото: Instagram@timurkarginov

В свои 35 лет один из самых ярких резидентов шоу Stand up и наставник «Открытого микрофона» Тимур Каргинов ни разу не был женат. Над его таким же холостым товарищем по сцене Русланом Белым коллеги уже начали подшучивать, но в свой адрес Тимур подобных высказываний еще не слышал.

Как считает комик, от любого мужчины окружающие ждут, что к определенному возрасту он заведет семью. И очень удивляются, когда этого не происходит. Белый старше Каргинова на несколько лет, поэтому в подобных шутках о женитьбе нет ничего странного.

Между тем мужчины сейчас все чаще остаются холостыми. Тимур объяснил, почему это происходит.

«Если мужчина хочет наслаждаться жизнью один, это его выбор. Социальность человека, структура отношений и брака меняются, просто не все хотят это признавать», – рассказал стэндап-артист.

Напомним, Тимур Каргинов стал продюсером нового проекта «22 комика», который запускает телеканал ТНТ4. Проект будет насчитывать восемь выпусков. Каждый из участников, в числе которых Александр Киселев, Расул Чабдаров, Илья Озолин, Ариана Лолаева и другие талантливые юмористы, выйдет со своими шутками на сцену как минимум дважды.

Тимур Каргинов. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ4
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Stand UpПрограмма "22 комика"Тимур Каргинов

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Тимур Каргинов объяснил, почему мужчины не женятся
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