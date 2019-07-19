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Меган и Гарри изменили дизайн сада во Фрогморе без разрешения

Ряд работ в резиденции четы был проведен без получения разрешительных бумаг.

Меган и Гарри изменили дизайн сада во Фрогморе без разрешения
Принц Гарри и Меган Маркл провели ландшафтные работы без разрешительной документации. Фото: Global Look Press

Резиденция Фрогмор, которую королева подарила принцу Гарри и Меган Маркл, имеет историческую ценность. Тем не менее, герцог и герцогиня Сассекские решили модернизировать здание и окружающий ландшафт для более комфортного проживания.

Они пригласили лучших архитекторов и дизайнеров, чтобы те создали дом их мечты. Однако, как выяснилось, существует вероятность, что августейшей чете придется расстаться со своими задумками из-за допущенной ошибки.

Дело в том, что каждый этап ремонта должен согласовываться с контролирующими органами. Он может проводиться только после выдачи соответствующего разрешения. Это же касается и любых изменений, которые возникают в ходе работ.

Теперь же герцог и герцогиня Сассекские столкнулись с необходимостью снова подавать документы на согласование ландшафтного дизайна, так как проект был выполнен без документов. В случае, если он не будет одобрен, им придется вернуть все, как было.

Как отмечает Express, на несанкционированные работы пара потратила 20 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее Меган и Гарри подверглись жесткой критике после того, как они потратили на апгрейд Фрогмора порядка 2,4 миллиона фунтов стерлингов (почти 3 миллиона долларов) из денег налогоплательщиков.

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Меган и Гарри изменили дизайн сада во Фрогморе без разрешения
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