Тодоренко вспомнила, как «отъедала бока» на фуршетах в Греции

29-летняя Регина Тодоренко опубликовала пляжное фото, вспомнив о том, как она «отъедала бока» на фуршетах в Греции. Супруга музыканта Влада Топалова призналась, что ни в чем себе не отказывалась, лакомясь деликатесами и любимыми блюдами. Несмотря на активный образ жизни, телеведущей все-таки удалось набрать лишние килограммы. Однако сама Регина нисколько не комплексует из-за того, что чуть прибавила в весе. Так, девушка поделилась с подписчиками снимком, на котором она запечатлена в нежно-розовом купальнике и полосатой рубашке.

«Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете… По моим завтракам в сторис вы наверняка видели, что проголодаться мне не давали», — добавила возлюбленная Влада Топалова.

Напомним, что телеведущая вместе с супругом устроила итальянскую свадьбу. Само торжество прошло на одной из вилл в Сорренто. Пара воспитывает семимесячного сына Михаила. По словам Регины, она до сих пор не может привыкнуть к статусу замужней дамы и матери.