Не только лошади и корги: Елизавета II симпатизирует летучим мышам

Замок Балморал в шотландской области Абердиншир является любимой резиденцией королевы. Елизавета II приезжает туда каждое лето, в течение которого ее навещают там все члены королевской семьи.

И хотя таких визитов за это время наберется немало, дни, порой, все же тянутся долго. Чтобы справиться со скукой Ее Величество придумала себе необычное развлечение.

Королева обожает посещать место, которым многим покажется более, чем странным — колонию нетопырей — летучих мышей, которые живут в ее замке.

«Когда я приезжал туда прошлым летом, летучие мыши были все еще там. Они не могут от них избавиться. Слуги очень бы хотели это сделать, так как те все пачкают пометом, но не могут этого сделать», — рассказал королевский шеф-редактор Адам Хелликер.

«Причина в том, что они охраняются законом и их нельзя выгнать. Вы не можете убрать летучих мышей, если это их место обитания», — пояснил он, добавив, что нетопыри живут в замке около 30 лет.

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Хелликер также отметил, что королеве очень нравится наблюдать, как слуги разбрасывают сети в попытке поймать летучих негодников. Однако при этом все окна остаются распахнутыми, чтобы те могли вылететь, а потом вернуться.

«Ранее она также принимала участие в этой своеобразной охоте, но теперь перестала. Мне сказали, что королева подбадривает слуг криками и наблюдает за происходящим. Это своего рода шоу, которое персонал устраивает для нее», — пояснил издатель.

«В Балморале это один из способов избавиться от скуки», — добавил он. И хотя для слуг нетопыри — сущее наказание, королева привязалась к своим летающим друзьям.

«Я думаю можно смело сказать, что после лошадей и корги, летучие мыши ее третьи по счету любимые животные, хотя и не такие известные», — раскрыл занимательный факт о королеве Адам.

Нетопыри — это летучие мыши очень маленького размера. Они свободно поместятся в спичечный коробок. Кроме этого, в отличие от своих более крупных видов, они не являются разносчиками болезней, пишет Express.