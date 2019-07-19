Людмилу Максакову заподозрили в пластике

Мария Максакова осталась жить на территории Украины после того, как ее мужа Дениса Вороненкова убили в центре Киева. Она заботится об их сыне Иване, а вот детей от прошлых отношений — сына Илью и дочь Людмилу — она уже давно не видела, так как они живут в Москве. У оперной певицы также напряженные отношения с мамой Людмилой Максаковой. Женщина тоже пережила утрату мужа Петера Ингеберга в 2018 году. В начале этого года она раздала антиквариат в годовщину его смерти.

В отличие от дочери, Людмила Васильевна редко выходит в свет. 78-летняя артистка продолжает играть в кино, но вот на светских мероприятиях ее удается увидеть крайней редко. Много лет дружит с ней Станислав Садальский. Он даже стал обладателем ее антикварной вазы, когда она раздавала вещи. Одно из последних фото, которое Садальский разместил со звездой советского театра и кино в соцсети, заставило поклонников встревожиться.

«Примите себя таким, какой вы есть. Позвольте себе роскошь быть собой. Не превозносите и не принижайте свои достоинства и недостатки. Стремитесь к внутреннему покою… Доброе утро. И всем хорошего дня», — написал он многозначительный комментарий.

В кадре актер обнимает Максакову. Если мужчина выглядит в кадре бодрым и отдохнувшим, то его спутницу поклонники даже не сразу узнали. Они стали подозревать, что актриса уже не раз делала пластику, поэтому ее лицо изменилось. Многие были опечалены тем, что звезда кино утратила свою натуральную красоту.

«Это вы Максаковой перед каждой пластической операции говорите?», «Ужас ужасный! Не лицо, а маска после пластических операций. Какой смысл? Возраст остался, а лицо чужое!», «Жаль, что пластику сделала», «Надо ж было так себя изуродовать! Пластического хирурга, кто это сотворил, лишить права оперировать!», «Я ее не узнала. Ну зачем, зачем, зачем? Была красавица», — стали негодовать пользователи Сети.