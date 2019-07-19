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«Счастливые часов не наблюдают…»: Стеша Маликова воплотила мечту в жизнь

19-летняя дочь российского музыканта оказалась в том месте, где жаждала оказаться последние пять лет.

«Счастливые часов не наблюдают…»: Стеша Маликова воплотила мечту в жизнь
Стеша Маликова / www.instagram.com/steshamalikova/

Стеша Маликова продолжает путешествовать по Европе и делиться фотографиями с отдыха. Ранее дочь российского музыканта публиковала у себя в соцсетях живописные снимки с Лазурного берега Франции и Прованса, а теперь 19-летняя девушка переместилась в Италию, а именно — в маленький, но уютный городок Портофино.

Стефания призналась, что она мечтала побывать в этом местечке последние пять лет и вот, наконец, ее желание сбылось. Стефания даже отметила, что она настолько счастлива, что забывает о времени.

На отдыхе в Италии дочь Дмитрия Маликова решила полностью расслабиться, променяв элегантные наряды на простую футболку и шорты, а также полностью отказавшись от косметики.

«Счастливые часов не наблюдают…» — подписала новый снимок в Instagram Стеша.

«Милашка», «Как красиво! Очень люблю море», «Красавица!», «Очаровательная девушка», — написали поклонники в комментариях.

Правда, нашлось и несколько хейтеров, которые посчитали, что Стеша Маликова в 19 лет уже пользуется инъекциями для увеличения губ.

Напомним, ранее дочь российского музыканта порадовала поклонников фотографиями с пляжа в трендовом в этом сезоне оливковом купальнике.

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«Счастливые часов не наблюдают…»: Стеша Маликова воплотила мечту в жизнь
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