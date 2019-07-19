Ольга Кабо поделилась впечатлениями от отдыха в Таиланде

Актриса Ольга Кабо сейчас проводит время в солнечном Таиланде, где есть что посмотреть необычного европейцам.

Так, звезда опубликовала видео о своей встрече с общительной обезьянкой. По мнению 51-летней знаменитости, это повысило ей настроение. И, вообще, она всегда старается переключать мысли на что-то приятное или смотрит на происходящее с другой стороны, чтобы изменить к событиям свое отношение. Естественно, если события были с негативным оттенком.

«Посмотрите на эту прекрасную встречу с жительницей острова Tung Yee Peng в Таиланде. Эта обезьянка так ждала общения и внимания и, конечно, угощения, что категорически запрещено властями, чтобы обезьяны, а их на острове тысячи, не привыкали к халяве, а добывали себе пищу в диких условиях жизни. Так ничего и не дождавшись, она разочарованно прошлась по головам (в прямом смысле слова) всех пассажиров лодки. Ну, а мы, потеряв дар речи, молча или с писком, как я, наблюдали за нашей гостьей! Вот такое приключение!» — прокомментировала видео в Instagram Кабо.

Актриса замужем за бизнесменом Николаем Разгуляевым, у пары растет сын Виктор, ему шесть лет. Во время брака с первым мужем, бизнесменом Эдуардом Василишиным, Кабо родила дочь Татьяну, ей 21 год.