Постройневшая Нюша примерила бикини из переработанного пластика

Нюша и ее супруг Игорь Сивов воспитывают восьмимесячную дочку. За время беременности певица поправилась, но вскоре после родов она занялась собой. Девушка села на строгую диету и стала активно заниматься спортом. Она исключила из своего рациона сахар и некоторые виды молочной продукции. Вскоре старания артистки дали свои результаты. Буквально за полгода она смогла вернуться в форму.

больше по теме Нюша с семьей переехала жить в загородный дом По словам певицы, для создания уюта она обставила комнаты итальянской мебелью.

Плоды своего труда 28-летняя Нюша показала в новой фотосессии. Она примерила алое бикини, которое подчеркнуло ее стройную и загорелую фигуру. Ни на бедрах, ни на ногах у певицы нет ни малейшего признака целлюлита или растяжек. Как оказалось, она примерила необычный купальник для съемки. Девушка решила внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Она призвала поклонников отказаться от вредных для планеты химикатов и пластика, сделать выбор в пользу альтернативных источников энергии.

«Если не знаете с чего начать, хочу рассказать вам о бренде купальников, потому что они сделаны из переработанного пластика, выловленного в океане. Создатель бренда, Оля, выбрала для себя путь спасения морских птиц и млекопитающих от гибели! Помимо этого, у бренда цикличное производство: ткань можно перерабатывать далее без потери качества», — рассказала Нюша.

Многие поклонники поддержали звезду. Они также не могли ни отметить, что она выглядит потрясающе. «Ты очень красивая», «Вот это орех», «Фигура огонь», «Ааа разглядел купальник! Да, хороший», «Какая красивая фигура», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что не так давно Нюша переехала жить в загородный дом с семьей. Первым делом она решила создать уют и для этого обставила комнаты оригинальной итальянской мебелью. К слову, теперь у нее есть даже домашний кинотеатр.