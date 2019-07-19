Меган Маркл и принц Гарри потеснят Елизавету II в Букингемском дворце

По словам инсайдера, они запросили шесть комнат для размещения в них своего благотворительного фонда «Аристократы графства Сассекс».

Едва утихли разговоры о непомерных тратах принца Гарри и Меган Маркл на ремонт в их особняке Фрогмор, как августейшая пара снова удивила поклонников. Не так давно чета приняла решение вести дела отдельно от принца Уильяма и его супруги, соответственно, остро встал вопрос — где новоиспеченные общественные деятели разместят свой офис.

И ответ не заставил себя долго ждать, герцоги Сассекские облюбовали себе несколько скромных кабинетов не где-нибудь, а в Букингемском дворце. Как сообщает Sun со ссылкой на источник в королевской семье, многие возмущены подобным требованием, а также уступчивостью королевы.

По словам инсайдера, Меган и Гарри достанется шесть комнат в главном коридоре, на которые могли бы претендовать и другие члены августейшего семейства.

больше по теме Меган и Гарри разорвали деловые отношения с Кейт и Уильямом Маркл с мужем открыли отдельный благотворительный фонд под названием «Аристократы графства Сассекс».

«Традиционалисты во дворце крайне недовольны таким положением дел. У Меган и Гарри уже были офисы в Кенсингтонском дворце рядом с Уильямом и Кейт. Отдельное огорчение доставляет решение хозяйки дворца отдать эти комнаты, так как они все равно стояли пустыми», — заявил он.

Стоит напомнить, что в ранее опубликованном официальном документе об учреждении благотворительного фонда «Аристократы графства Сассекс» говорилось о четырех членах правления — Меган, Гарри, нового директора и PR-менеджера. Зачем четверым сотрудникам шесть крупных залов, остается только догадываться. Возможно, пара в будущем пожелает существенно расширить штат.