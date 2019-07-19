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Пиппа Миддлтон приглашала в гости Меган Маркл всего пару раз

Источник в Букингемском дворце рассказал, почему сестра герцогини Кембриджской холодна с женой принца Гарри.

Пиппа Миддлтон приглашала в гости Меган Маркл всего пару раз
Пиппа Миддлтон не хочет быть подругой Меган Маркл Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл – не только супруга принца Гарри, но и, пожалуй, самая неоднозначная фигура в британской королевской семье. Герцогиню Сассекскую постоянно критикуют. Ей ставят в вину слишком большие расходы на ремонт дома, секретную церемонию крещения сына, нарушение королевских протоколов и многое, многое другое.

Больше всего пресса уделяет внимания конфликтам между Меган и Кейт Миддлтон. На последнем совместном выходе в свет обе 37-летние герцогини сидели рядом и выглядели почти подругами. Правда, источник во дворце немного охладил радость фанатов, по его словам, внезапная «дружба» жен принцев – не более, чем PR-ход.

Стоит отметить, что на трибуне во время Уимблдонского турнира рядом с герцогинями находилась еще и Пиппа Миддлтон, сестра Кейт. Меган несколько раз наклонялась к ее лицу, и они о чем-то переговаривались. Значит ли это, что супруга принца Гарри обрела нового друга?

Источник в Букингемском дворце заверил Express, что это вовсе не так. Он отметил, что со стороны Меган и Пиппа могут действительно казаться подругами и у них правда много общего — обе любят заниматься спортом, обе растят малышей и любят готовить. Но вместе с тем Меган была приглашена в гости к Пиппе лишь пару раз, и то в качестве сопровождающей принца Гарри.

«У Пиппы сложные отношения с Меган, и главная причина — ее преданность сестре. Прочной связи между ними никогда не случится, вы не увидите Меган в ее доме за чашкой чая и болтовней», – уверен инсайдер.

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Пиппа Миддлтон приглашала в гости Меган Маркл всего пару раз
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