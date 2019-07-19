«Где мой муж?»: Пугачева потеряла из вида Галкина в Юрмале

Супруг Примадонны чуть отстал от своей жены и разволновал ее.

На фанатской страничке Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачёвой в Instagram появилась забавная видеозапись. На кадрах яркая исполнительница, которая сейчас вместе с мужем отдыхает в Юрмале, идет в сторону одного из местных кафе. Рядом с Пугачевой находится «свита» и толпа журналистов. В какой-то момент Алла Пугачева оторвалась от Максима Галкина на несколько шагов и потеряла его из вида.

«Где мой муж?» — тут же крикнула Примадонна. «Я здесь!» — раздался голос Максима Галкина, который тут же догнал свою супругу и проследовал вместе с ней в кафе.

больше по теме Пугачева дважды проигнорировала общение с журналистами в Юрмале Примадонна так и не ответила на вопрос, нравится ли ее детям на Рижском взморье.

Отметим, что Примадонна с телеведущим уже несколько лет снимают на рижском взморье особняк на лето, где отдыхают вместе с детьми. Местный воздух очень по душе Алла Пугачёвой. Как она ранее признавалась, только здесь она может набраться сил для будущих свершений. Напомним, что в этом году Примадонне исполнилось уже 70 лет.

Добавим, что Максим Галкин в Юрмале дал концерт, который прошел 12 июля. В зале был полный аншлаг. Зрители на протяжении всего выступления громко аплодировали юмористу. Цветами его одарили не только многочисленные поклонники, но и давние подруги – руководитель шоу-балета «Тодес» Алла Духова и супруга композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова.