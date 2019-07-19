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Селфи с сыновьями: Клявер нашел время для семейной прогулки

Как примерный семьянин, певец старается не забывать о своих родительских обязанностях.

Селфи с сыновьями: Клявер нашел время для семейной прогулки
Денис Клявер (Фото: Globallookpress.com)

Певец Денис Клявер, как примерный семьянин, старается не забывать о своих родительских обязанностях. Несмотря на плотный концертный график, исполнитель смог найти время и для прогулки с детьми. Примечательно, что старший из отпрысков артиста в октябре отпразднует свое совершеннолетие. При этом юноше нравится проводить время в обществе отца и пятилетнего братика Даниэля.

Сына Тимофея певцу подарила ныне бывшая избранница Юлия. Младший наследник родился в отношениях с новой возлюбленной Ириной. На личной страничке в Instagram Денис Клявер опубликовал свежее фото со своими мальчиками, которое было сделано на детской площадке. У Тимофея такой же оттенок волос, как и у папы — они оба брюнеты. А Даниэль блондин.

Денис Клявер с сыновьями (Фото: Instagram.com/denisklyaver)

В этом году старший сын певца окончил школу. Денис вместе с бывшей возлюбленной — мамой мальчика — пришел на школьный праздник к наследнику, поздравив его с получением аттестата зрелости. Клявер не скрывает, что гордится своим наследником, который вырос вдумчивым молодым человеком. Исполнитель не сомневается, что его сын сможет воплотить в жизнь все свои юношеские планы.

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Селфи с сыновьями: Клявер нашел время для семейной прогулки
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