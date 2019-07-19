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Виктория Дайнеко решила отказаться от макияжа на отдыхе

32-летняя певица продолжает наслаждаться отпуском в Турции.

Виктория Дайнеко решила отказаться от макияжа на отдыхе
Виктория Дайнеко / global look press

Виктория Дайнеко продолжает наслаждаться отдыхом в Турции и делиться живописными фотографиями с отпуска. Судя по всему, певица решила дать коже отдохнуть от косметики на морском берегу, ведь в Москве она намного реже может себе это позволить.

На личной странице в соцсети Instagram 32-летняя артистка решила продемонстрировать подписчикам свою натуральную красоту, без лишнего макияжа.

«Немножечко селфи», — коротко подписала новый снимок Виктория.

Большинство подписчиков похвалили певицу за фото без прикрас и осыпали ее комплиментами. По мнению поклонников, Дайнеко выглядит хорошо и без грима.

«Красавица», «Прелесть, само совершенство. Наша девчонка», «Естественность!!! Класс!!!», «Лучше всех без макияжа», «Вот, нормально, без купюр», «Такая милая, нежная!», — отметили фанаты в комментариях.

Ранее Виктория Дайнеко поделилась кадрами из стильной фотосессии на берегу моря, где она предстала в слитном черном купальнике и широкополой шляпе. Многие подписчики оценили, что 32-летняя певица красива и без фильтров и пластических операций.

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Виктория Дайнеко решила отказаться от макияжа на отдыхе
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