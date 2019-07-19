Пригожин устроил тренировку на свежем воздухе с Валерией

Иосиф Пригожин и Валерия – приверженцы здорового образа жизни. Певица часто делится с поклонниками в Instagram кадрами своих спортивных тренировок, а также дает советы, как правильно выполнять упражнения, чтобы добиться хороших результатов.

больше по теме Валерия спустилась в пещеру, которой пять тысяч лет Певица вместе с мужем отдыхает в Исландии.

Новый пост в соцсети артистка посвятила спорту на свежем воздухе. В этот раз к Валерии присоединился муж, попытавшийся укрепить пресс при помощи большого мяча. В комментарии к посту певица отметила, что лето слишком короткое, поэтому надо сделать его ярким и запоминающимся.

«Путешествия, походы, пешие прогулки по родному городу, встречи с друзьями, тренировки на свежем воздухе – прекрасные составляющие моего любимого времени года», – поделилась знаменитость.

Певица подчеркнула: чтобы прекрасно выглядеть, много денег не нужно. Достаточно лишь желания и упорства в достижении цели.

В свой 51 год Валерия остается в отличной физической форме. Накануне супруга Пригожина продемонстрировала в Instagram фото в бикини. Поклонники по достоинству оценили ее подтянутую фигуру, а многие похвалили певицу за то, что она не использовала фотошоп или фильтры, как многие звезды.