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Эффект Меган Маркл: герцогиня задала мировой тренд на темные очки

Солнцезащитный аксессуар продолжают покупать по всему миру.

Эффект Меган Маркл: герцогиня задала мировой тренд на темные очки
Мега Маркл задала настоящий тренд на солнцезащитные очки Фото: Globallookpress.com

Повсеместная защита от солнечного излучения несколько лет назад стала второй религией Америки. Дерматологи и косметологи со всех плакатов и экранов буквально кричали, как важно защищать себя от летнего солнца, используя специальную косметику и аксессуары.

В Великобритании эта мода не особенно прижилась, что неудивительно, учитывая частую туманную, облачную и даже дождливую погоду в этом государстве. Но супруга принца Гарри, Меган Маркл, будучи американкой перевезла в Лондон все свои полезные привычки и на светских мероприятиях, позволяющих неформальный вид, всегда появляется в темных очках.

Поклонники королевской семьи не могли не отметить этот факт и, как часто это бывает, решили выяснить, что за очки предпочитает герцогиня. К тому же, обладая прекрасным вкусом и чувством стиля, Маркл подобрала такую форму, которая идеально сочеталась с любым образом.

Как сообщает People, очень скоро фирма Finlay London, которая и была производителем знаменитого аксессуара, испытала настоящий «эффект Меган Маркл»: модель, которую носила герцогиня пожелали иметь поклонник практически во всего замного шара. На сегодняшний день компания продала солнцезащитных очков «как у Меган» на 26 000 долларов.

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Эффект Меган Маркл: герцогиня задала мировой тренд на темные очки
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