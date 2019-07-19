Тина Канделаки показала упражнения для красивой спины

Тина Канделаки известна как приверженец здорового образа жизни, спорта и фитнеса. Она регулярно делится съемками из спортзала, с удовольствием демонстрирует все достоинства своего стройного тела. На очередном видео на спортивную тему Тина продемонстрировала упражнения на «качалке» для красивой спины.

На видео Канделаки в ярко-розовом костюме сидит спиной к камере на фитболе и усердно качает мышцы. «Так начинается утро ранимой девушки», — иронично подписала ролик звезда в Instagram.

Ранее Тина сообщала, что начинает готовить материалы для своей новой книги «Pro Тело». Канделаки ищет добровольцев, готовых рассказать о том, почему им не удалось похудеть, и желающих принять ее помощь в этом вопросе.

Кроме того, с помощью психологов Канделаки собирается раскрыть субъективную сторону этой проблемы и поведать, как тренер убедил ее в том, что при 18% жировой ткани можно жить, радоваться жизни и даже изредка позволять себе те продукты, в которых так не хочется себе отказывать.

больше по теме Канделаки назвала напиток, мешающий ей похудеть Ведущая обратилась за советом к поклонникам.

Напомним, Тина Канделаки была замужем за бизнесменом Андреем Кондрахиным, от которого у нее есть 19-летняя дочь Мелания и 18-летний сын Леонтий. В 2014 году она вышла замуж за Василия Бровко, одного из основателей компаний «Апостол» и «АМ-Инвест», директора по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех». Второй супруг младше Тины на 12 лет.