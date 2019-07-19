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Виктория Исакова заметно похудела после слухов о беременности

Поклонников обеспокоил внешний вид актрисы.

Виктория Исакова заметно похудела после слухов о беременности
Виктория Исакова. Фото: globallookpress.com

Совсем недавно Викторию Исакову заподозрили во второй беременности. Теперь же поклонникам показалось, что актриса выглядит исхудавшей. Под новым снимком, который звезда разместила в соцсети, начали появляться обеспокоенные комментарии.

Артистка решила пожаловаться в Instagram на слишком прохладное лето. На селфи в ее блоге она продемонстрировала легкий сарафан и посетовала, что выйти в новом наряде из-за ненастной погоды так и не получилось.

«Лета не будет. Остается только сделать селфи», – пишет Виктория.

Внимание подписчиков страницы привлекло не только платье, но и осунувшееся лицо и исхудавшие плечи Исаковой. «Худющая! Надо поправиться», «Худенькая какая», «Сарафан вам велик», «Исхудала совсем красавица», «Где ваша завораживающая улыбка?», «Зря так сильно похудели», – высказались поклонники.

Фото: Instagram@v_isakova

Напомним, слухи об интересном положении Исаковой распространились после ее интригующего фото, появившегося в Сети. На снимке актриса и ее коллеги по сцене позируют с подушками под одеждой. Таким нетривиальным способом «беременные» артисты сообщили о завершении театрального сезона. Впрочем, позднее Виктория опровергла подозрения фанатов.

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InstagramактрисаВиктория Исаковапохудение

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Виктория Исакова заметно похудела после слухов о беременности
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