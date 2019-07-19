Сестра Камиллы-Паркер Боулз признала, что была очарована принцем Чарльзом

Старший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа, Чарльз, всегда вел спокойный, размеренный образ жизни. В отличие от своих сыновей и дяди, герцог Уэльский практически не попадал в светскую хронику, если только в контексте новостей о его супруге, принцессе Диане.

Но позднее выяснилось, что поговорка про тихий омут не так уж далека от истины. В СМИ поползли слухи о романе принца с Камиллой Паркер-Боулз, что сильно расстроило Диану. К тому же слухи оказались вовсе не слухами: Чарльз встречался с Камиллой задолго до брака с леди Ди и не собирался оставлять возлюбленную только потому, что родители подыскали ему подходящую невесту.

После смерти принцессы герцог Уэльский перестал скрывать свой роман, и пара поженилась. У принца уже были дети, он был немолод и казалось пара наконец может посвятить все время друг другу, но неожиданно стало известно, что не одна принцесса Диана завидовала Камилле, Чарльз успел очаровать и сестру своей жены — Аннабель Эллиот.

Однажды герцог нанял ее для работы в замке Довей в Девоне. Сестра Камиллы была профессиональным дизайнером интерьеров и имела репутацию отличного профессионала. Впоследствии Эллиот призналась, что работа с Чарльзом оказалась удивительная, он всерьез ее очаровал.

По ее словам, у герцога невероятное для мужчины внимание к мелким деталям. Ему все было интересно, он задавал вопросы и практически по каждому поводу вносил свои замечания.

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«Ему интересно буквально всё. Я не думаю, что у меня когда-нибудь был хоть один клиент настолько заинтересованный деталями. Ему необходимо было быть полностью вовлеченным в процесс и знать обо всем, что я делаю», — приводит слова сестры Камиллы Express.