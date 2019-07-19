Родители устроят принцу Джорджу королевский день рождения

Старший сын герцога Кембриджского и Кейт Миддлтон, принц Джордж, родился 22 июля 2013 года. В нынешнем году мальчику исполнится шесть лет и его родители задумали устроить для него по настоящему сказочный праздник.

больше по теме 5-летний принц Джордж развлекся на аттракционе по битью посуды Дети Кейт Миддлтон вместе с бабушкой и дедушкой побывали на деревенском празднике в поместье Энглфилд.

Как сообщает People, во время дня рождения старшего сына вся семья будет находится на частном карибском острове, под названием Мустик. Семья принца Уильяма питает особенно теплые чувства к этому месту и отправится туда на отдых уже не в первый раз.

Много лет назад туда впервые отправилась сестра королевы, принцесса Маргарет. Она построила там дом на площади 10 акров, окрестив его «Волшебные воды». Чете герцогов Кембриджских скоро предстоят довольно сложные поездки, в частности, пара отправится в Пакистан. Перед этим они хотели бы полностью уединиться и провести время только в кругу семьи, вдали от посторонних глаз и репортеров.

больше по теме Принц Джордж держит своего отца в тонусе Герцог Кембриджский признался, что отцовство очень его изменило.

Издание отмечает, что родители хотят устроить для Джорджа настоящую тропическую вечеринку, однако подробности пока неизвестны и, учитывая, приватную политику на острове, вряд ли будут, если только сами принц Уильям с женой не захотят порадовать поклонников снимками с детского праздника в своем Instagram.