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Родители устроят принцу Джорджу королевский день рождения

Семья герцога Кембриджского и Кейт Миддлтон отправится отдыхать в отдаленное место.

Родители устроят принцу Джорджу королевский день рождения
6-летие принца Джорджа отпразднуют по королевски Фото: Globallookpress.com

Старший сын герцога Кембриджского и Кейт Миддлтон, принц Джордж, родился 22 июля 2013 года. В нынешнем году мальчику исполнится шесть лет и его родители задумали устроить для него по настоящему сказочный праздник.

Как сообщает People, во время дня рождения старшего сына вся семья будет находится на частном карибском острове, под названием Мустик. Семья принца Уильяма питает особенно теплые чувства к этому месту и отправится туда на отдых уже не в первый раз.

Много лет назад туда впервые отправилась сестра королевы, принцесса Маргарет. Она построила там дом на площади 10 акров, окрестив его «Волшебные воды». Чете герцогов Кембриджских скоро предстоят довольно сложные поездки, в частности, пара отправится в Пакистан. Перед этим они хотели бы полностью уединиться и провести время только в кругу семьи, вдали от посторонних глаз и репортеров.

Издание отмечает, что родители хотят устроить для Джорджа настоящую тропическую вечеринку, однако подробности пока неизвестны и, учитывая, приватную политику на острове, вряд ли будут, если только сами принц Уильям с женой не захотят порадовать поклонников снимками с детского праздника в своем Instagram.

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Родители устроят принцу Джорджу королевский день рождения
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