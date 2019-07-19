Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали подготовку к дню рождения сына

Старший сын Уильяма и Кейт Джордж отметит 6-летие 22 июля. В праздничный день с мальчиком рядом будет вся его семья, которая сейчас отдыхает на Карибских островах. В путешествие принц с женой взяли и младших детишек, 4-летнюю Шарлотту и годовалого Луи.

Как пишет издание The Sun, компанию семье составили родители Кейт Кэрол и Майк Миддлтон, а также ее сестра Пиппа и брат Джеймс. Британская королевская семья уже давно облюбовала Карибы. Младшая сестра королевы Елизаветы II принцесса Маргарет называла это место раем и очень любила приезжать туда на каникулы. Тогда же владелец частного острова Колин Теннант подарил королевской семье участок в 10 акров, где и был построен роскошный особняк.

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Подробности предстоящего детского праздника пока не известны, но подготовка уже началась, еще известно, что в день рождения Джорджа Кенсингтонский дворец опубликует новый портрет Джорджа, третьего претендента на британский престол.

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Малыш учится в школе Томаса в Баттерси, изучая базовые науки, а также занимался фехтованием, садоводством, гончарным делом и балетом. В новом учебном году в эту же школу пойдет и сестра Джорджа Шарлотта.