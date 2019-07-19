Принцы Уильям и Гарри пойдут на примирение ради бабушки

Так считает источник при королевском дворе. Королева Елизавета II близко к сердцу принимает все размолвки в семье.

Разлад между принцами Уильямом и Гарри назрел уже давно. С тех пор в Сети часто обсуждаются, то примирения, то новые ссоры между родными братьями. Источники рассказывали, что герцоги всегда были очень близки, но появление в семье Меган Маркл дало первую трещину в их отношениях.

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По слухам, Уильям на правах старшего брата высказал мнение, что Гарри очень торопится, не узнав свою невесту как следует. Герцог Сассекский обиделся, и братья охладели друг другу. Затем появление малыша в семье Гарри казалось вновь сблизило их, но следом появились новости о разделе государственных обязанностей и появлении благотворительного фонда «Аристократы графства Сассекс».

Издание People со ссылкой на источник во дворце утверждает, что раздельное ведение дел поможет братьям начать больше общаться, как семья, а не как коллеги. Кроме того, по его словам, королева Елизавета всегда очень близко к сердцу принимает любые размолвки в семье и ее внуки об этом знают.

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«Они хорошо знают, что поставлено на карту. Уильяму и Гарри известно, как важны для бабушки из близкие отношения, и они обязательно постараются ради нее», — заявил инсайдер.