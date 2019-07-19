Игорь Николаев одним из первых поздравил Ширвиндта с юбилеем

Александр Ширвиндт отмечает юбилей. 19 июля знаменитому актеру и режиссеру исполняется 85 лет. Одним из первых поздравил мэтра с днем рождения Игорь Николаев, опубликовавший теплые слова в соцсети.

Композитор признался, что просто обожает неповторимый стиль Ширвиндта. Его иронию, зачастую «убийственную», и в то же время мягкость. Николаев процитировал самого юбиляра, который когда-то с юмором высказался о прожитых годах.

«Он достиг возраста, когда у человека уже окончательное лицо. Все! Перспективы роста и перевоплощения уже больше нет – надо смириться и дожить с этой физиономией», – пишет композитор.

Николаев согласился с этими словами и заявил, что принял их как руководство к действию, отказавшись от услуг косметологов и пластических хирургов.

«Александру Анатольевичу – 85! Как хорошо, что он есть у всех нас!» – поздравил именинника артист.

Ширвиндт отмечает, что с годами перестал любить шумные празднования. В свой день рождения он пообещал уехать на валдайскую дачу за четыреста километров от Москвы. И уже там принимать поздравления от друзей и коллег по телефону и в соцсетях.