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Принцесса Евгения выразила желание играть большую роль при королевском дворе

Внучка королевы Елизаветы II редко проводит время с членами венценосной семьи.

Принцесса Евгения выразила желание играть большую роль при королевском дворе
Принцесса Евгения хочет быть ближе в королевской семье Фото: Eastnews

Принцесса Евгения Виктория Елена Йоркская — не часто упоминаемая персона в светской хронике. Дочь принца Эндрю, младшего сына королевы Елизаветы, живет отдельно и практически не участвует в королевских делах.

С ранней юности Евгения проявляла самостоятельность. Она закончила Университет Ньюкасла и отправилась в Штаты, где работала менеджером благотворительных аукционов в частной фирме. После этого она вернулась в Лондон и продолжила любимое дело. В настоящее время внучка Елизаветы не получает пособия из королевской казны, не имеет государственных обязанностей и сама занимается благотворительностью и общественной деятельностью.

Как сообщает People, на днях принцесса посетила Вестминстерское аббатство, чем удивила поклонников королевской семьи. Впоследствии стало известно, что Евгения принимает участие в мероприятии по противодействию торговле людьми. Но, по слухам, основная причина — попытка вновь примкнуть к королевскому двору.

Несколько лет назад источник рассказывал, что принц Эндрю опасается за судьбу своих девочек — Евгении и Беатрис — после смерти королевы. Братья не очень ладили, и герцогу Йоркскому пришлось съехать, чтобы не накалять обстановку. Младший принц был уверен, что если престол займет Чарльз, то принцессам никогда не вернуться ко двору. Однако в последнее время начались разговоры, что, возможно, новым королем станет Уильям и тогда у дочерей Эндрю появится шанс вновь влиться в королевскую семью.

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Британская королевская семьяКоролева Елизавета IIпринц Чарльзпринц Эндрюпринцесса Евгения

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Принцесса Евгения выразила желание играть большую роль при королевском дворе
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