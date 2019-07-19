Принцесса Евгения выразила желание играть большую роль при королевском дворе

Принцесса Евгения Виктория Елена Йоркская — не часто упоминаемая персона в светской хронике. Дочь принца Эндрю, младшего сына королевы Елизаветы, живет отдельно и практически не участвует в королевских делах.

больше по теме Принцесса Евгения изменила официальное имя ради мужа Внучка Елизаветы II добавила в свой титул фамилию супруга-официанта.

С ранней юности Евгения проявляла самостоятельность. Она закончила Университет Ньюкасла и отправилась в Штаты, где работала менеджером благотворительных аукционов в частной фирме. После этого она вернулась в Лондон и продолжила любимое дело. В настоящее время внучка Елизаветы не получает пособия из королевской казны, не имеет государственных обязанностей и сама занимается благотворительностью и общественной деятельностью.

Как сообщает People, на днях принцесса посетила Вестминстерское аббатство, чем удивила поклонников королевской семьи. Впоследствии стало известно, что Евгения принимает участие в мероприятии по противодействию торговле людьми. Но, по слухам, основная причина — попытка вновь примкнуть к королевскому двору.

больше по теме Принцесса Евгения опубликовала детские снимки своих родителей Младшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон поделилась архивными фото мамы и папы.

Несколько лет назад источник рассказывал, что принц Эндрю опасается за судьбу своих девочек — Евгении и Беатрис — после смерти королевы. Братья не очень ладили, и герцогу Йоркскому пришлось съехать, чтобы не накалять обстановку. Младший принц был уверен, что если престол займет Чарльз, то принцессам никогда не вернуться ко двору. Однако в последнее время начались разговоры, что, возможно, новым королем станет Уильям и тогда у дочерей Эндрю появится шанс вновь влиться в королевскую семью.