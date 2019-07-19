Эммануил Виторган с женой и полуторагодовалой дочкой отдохнули в Юрмале

Актер с семьей посетил спектакль легендарного «Тодеса», где встретился с Аллой Духовой.

79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик не спускают маленькую наследницу с рук. Супруги всюду появляются вместе с полуторагодовалой Этель. С появлением малышки актер стал больше времени уделять семье: в своем микроблоге Эммануил Гедеонович то и дело публикует кадры из личного архива, показывая, как растет и развивается его дочка.

Примечательно, что разница в возрасте между Этель и Платоном (сын Максима Виторгана и Ксении Собчак, — прим. ред.) составила всего год и три месяца. При этом наследник телеведущий уже разучивает иностранные языки, в частности — китайский.

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Вместе с супругой Ириной Млодик и дочерью Эммануил Гедеонович отдыхает в Юрмале. Наследница актера уже уверенно стоит на ножках, однако родителям больше нравится держать малышку на руках. В кадре супруги запечатлены в компании Аллы Духовой.

«На концерте «Тодес» с нашей подругой Аллочкой Духовой! Спасибо за потрясающий концерт», — подписал свежий снимок Эммануил Виторган.

Напомним, что сын актера — Максим Виторган развелся с телеведущей Ксенией Собчак. При этом экс-возлюбленные сохранили теплые отношения ради общего сына Платона.