Наглядные примеры: Маркл потратила на одежду больше Миддлтон

Члены королевской семьи связаны рядом правил и протоколов, диктующих им, как себя вести, что говорить, с кем встречаться и, разумеется, что надевать по тому или иному случаю. Если мужчинам достаточно надеть мундир либо смокинг, то женщинам приходится гораздо тяжелее — шляпки, украшения, обувь, длина юбки, все должно быть безукоризненно и строго соответствовать событию.

Тем не менее случаются у членов венценосной семьи и свободные выходы в свет, когда они могут позволить себе практически любую одежду. Само собой, слишком короткие юбки и шорты, а также вызывающие расцветки под запретом, даже неформальный гардероб для августейших персон скрывает массу формальностей.

К таким случаям, в числе прочего, относятся спортивные мероприятия и выезды на природу. Наблюдательные поклонники отметили, что Кейт Миддлтон часто появляется во время таких событий в простых теннисных туфлях, стоимостью всего 50 долларов. Это более чем скромная сумма для члена королевской семьи, но герцогиня Кембриджская вне протокола предпочитает недорогую, скромную и удобную одежду.

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Чего нельзя сказать о Меган Маркл. Даже выезжая на природу, супруга принца Гарри тщательно подбирает свой образ, продумывая все мелочи. Один из любимых предметов гардероба герцогини Сассекской — драные джинсы марки Nordstrom. Хотя аристократу не пристало появляться на людях в подобном виде, Меган пренебрегает правилами и частенько появляется в них.

Стоимость таких брюк из денима составляет 300 долларов, что в пересчете на рубли составит почти 20 000. Для кого-то такая сумма вполне может быть месячным доходом, но герцогиня предпочитает потратить ее на предмет повседневного гардероба.