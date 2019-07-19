ЗВЕЗДЫ

Дочь Галкина и Пугачевой исполнила песню про животных

В Сети появилось видео, где Лиза Галкина продемонстрировала вокальный талант.

Дочь Галкина и Пугачевой исполнила песню про животных
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

В сети появилось видео поющей Лизы Галкиной, которое было одобрительно встречено поклонниками звездного семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Лиза уже не раз демонстрировала подписчикам многочисленные способности, например, к языкам, танцам, созданию картин, дефиле по подиуму. Наверняка, часть фанатов ожидала и песен от Лизы, ведь она является представительницей прежде всего музыкальной и артистический семьи. Наконец наследница Пугачевой показала и вокальный талант.

На ролике в Instagram Лиза исполняет тоненьким голоском импровизационную песенку явно на собственные стихи: «Улитки проснулись, птицы запели, звери проснулись…». За кадром слышится одобрительный смех Аллы Борисовны.

Многим поклонникам талантливой Лизы ее короткое выступление пришлось по душе. Видео было опубликовано в социальном ресурсе фанатов Кристины Орбакайте, тети Лизы, поэтому подписчики сравнили выступление девочки не только с выступлениями Аллы Борисовны, но и Кристины. Лиза, по мнению многих, оказалась «не хуже» звездных родственниц.

Напомним, с начала июля Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми, пятилетними Лизой и Гарри, отдыхают в Юрмале, на Рижском взморье.

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Тэги:

Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Дочь Галкина и Пугачевой исполнила песню про животных
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