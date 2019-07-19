Меган и Гарри разорвали деловые отношения с Кейт и Уильямом

В прошлом месяце стало известно, что герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские намерены вести дела раздельно. Источник во дворце утверждал, что это будет сделано для удобства пар и предоставления большей самостоятельности Уильяму, который, возможно, унаследует британский престол.

больше по теме Почему Меган и Гарри «обрезают» Уильяма и Кейт на своих фото Герцоги Сассекские старательно обрезают родственников с общих кадров.

Но в то же время другой источник заметил, что удобство, несомненно, важно, но главной причиной стали разногласия двух молодых семей. По его словам, Меган начала требовать слишком много проектов для самостоятельного ведения и Кейт вспылила и не стала передавать дела, в которые вложила массу сил и времени.

Так или иначе, информация подтвердилась: герцоги Сассекские основали собственный благотворительный фонд и отныне будут вести дела отдельно от Уильяма с супругой. ET приводит официальный документ, в котором говорится об открытии фонда под названием «Аристократы графства Сассекс».

больше по теме Источник объяснил неприязнь Кейт Миддлтон к Меган Маркл Герцогини пока так и не смогли по-настоящему подружиться.

«Новый фонд Мегана и Гарри получит название «Аристократы графства Сассекс». В члены правления войдут чета герцогов, PR-менеджер Сара Лэтэм и директор Натали Кэмпбелл», — говорится в заявлении.