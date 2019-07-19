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Меган и Гарри разорвали деловые отношения с Кейт и Уильямом

Маркл с мужем открыли отдельный благотворительный фонд под названием «Аристократы графства Сассекс».

Меган и Гарри разорвали деловые отношения с Кейт и Уильямом
Герцоги Сассекские и Кембриджские отныне больше не связаны общим делом Фото: Globallookpress.com

В прошлом месяце стало известно, что герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские намерены вести дела раздельно. Источник во дворце утверждал, что это будет сделано для удобства пар и предоставления большей самостоятельности Уильяму, который, возможно, унаследует британский престол.

Но в то же время другой источник заметил, что удобство, несомненно, важно, но главной причиной стали разногласия двух молодых семей. По его словам, Меган начала требовать слишком много проектов для самостоятельного ведения и Кейт вспылила и не стала передавать дела, в которые вложила массу сил и времени.

Так или иначе, информация подтвердилась: герцоги Сассекские основали собственный благотворительный фонд и отныне будут вести дела отдельно от Уильяма с супругой. ET приводит официальный документ, в котором говорится об открытии фонда под названием «Аристократы графства Сассекс».

«Новый фонд Мегана и Гарри получит название «Аристократы графства Сассекс». В члены правления войдут чета герцогов, PR-менеджер Сара Лэтэм и директор Натали Кэмпбелл», — говорится в заявлении.

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Меган и Гарри разорвали деловые отношения с Кейт и Уильямом
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