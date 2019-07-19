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Лолита мощным ударом выместила злость на груше

Певица призналась, что таким образом борется со стрессом.

Лолита мощным ударом выместила злость на груше
Лолита выместила злость на груше/globallookpress.com

Певица Лолита в Instagram разместила забавную видеозапись. На кадрах можно увидеть, как звезда подходит к игровому аппарату. При этом она говорит: «Давай монетку бросим. Я никогда не бросала». Сопровождающий ее журналист Артур Гаспарян отвечает: «Ну сейчас проверим силу твоего удара. Сейчас груша вывалится». После этого певица нанесла мощнейший удар.

«Артур Гаспарян — потрясающий оператор! Юрмала в прекрасной погоде, и я сбрасываю стресс, потому что решила спеть новую песню «Папа», которую ещё даже не записывала. Будем с Андреем Дроздовым под рояль пробовать… Журналистам на репетиции понравилось», — заявила звезда.

Напомним, несколько недель назад стало известно, что Лолита расстается со своим пятым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. При этом не так давно исполнительница отмечала, что документы на развод она не подала. Не исключено, что расставания вообще не будет и семья воссоединится.

Добавим, что не так давно Лолита совершала тур по городам Донбасса. В одну из ночей она едва не попала под обстрел. Исполнительница находилась в нескольких десятках километров от неспокойной точки.

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Артур ГаспарянДмитрий ИвановДонбассЛолитаЮрмала

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Лолита мощным ударом выместила злость на груше
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