Лобода встала перед дочерью на колени

Светлана Лобода дала большой сольный концерт в Нижнем Новгороде. Шоу SUPERSTAR прошло с успехом и собрало многих жителей города. Побывала на концерте и старшая дочь звезды, 8-летняя Ева.

Светлана опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок с наследницей, на котором она, встав на сцене на колени, целует прильнувшую к ней малышку в лоб.

«Моя любовь на протяжении всего концерта держала за меня кулачки», — подписала снимок звезда.

Ранее, еще до концерта в Нижнем Новгороде, в мини-блоге певицы появился еще один снимок с Евой, в комментарии к которому Светлана рассказала, как дочь заставила ее прослезиться.

«Мама, этот стадион я не могу пропустить, я же твоя главная поддержка, твой главный фанат, твоя доченька», — сказала моя Ева. «Я прослезилась», — написала Лобода в Instagram.

Хотя шоу идет по накатанной, певице далеко не все дается так просто. Например, Светлана признавалась, что очень боится высоты. Во время представления ей приходится делать полеты, прыжки с высоты, и каждый раз для нее — это страх и преодоление, поэтому поддержка и искреннее участие старшей девочки Светлане, несомненно, помогает справиться с трудностями и напряжением.

Напомним, Ева родилась у Светланы от танцора и хореографа Андрея Царя, с которым Лобода рассталась пять лет назад. Младшая дочь Тильда появилась на свет год назад в Лос-Анджелесе. Имя отца ребенка певица не раскрывает.