Стали известны любимые блюда Меган Маркл

Источник в коттедже Фрогмор сообщил, что герцогиня Сассекская предпочитает картофель и сыр с плесенью, не забывая и о вине.

Меган Маркл родила сына всего два месяца назад, но ее уже успели осудить за то, что она не слишком быстро возвращается в форму. В пример герцогине Сассекской ставят супругу принца Уильяма, родившую троих детей и остающуюся худенькой, словно юная девушка.

Недавно Меган и Гарри отправились на турнир по поло и даже решили взять с собой малыша Арчи. Герцогиня облачилась в модное платье оверсайз цвета хаки, который прекрасно подходит к ее темным коже и волосам. Но поклонники решили, что выбор фасона обусловлен слишком раздавшейся талией Маркл, а вовсе не данью модным тенденциям.

Следит ли Меган за своим весом на самом деле? Похоже, что не особенно. Источник во Фрогмор коттедже рассказал ET, что супруга принца Гарри всегда склонялась в пользу правильного питания — она не ест мясо, любит зеленые салаты, но вместе с тем она не ограничивает себя и не избегает калорийной пищи довольно часто.

Так, например, одно из самых любимых блюд герцогини — картофель-гратен. Для его приготовления клубни режут дольками и запекают в духовке в соусе из жирных сливок. Вряд ли такой рацион способствует похудению.

Другое любимое лакомство Меган — сыр под названием Grey Owl. Он изготавливается из козьего молока по специальной технологии, провоцирующей образование серой плесени. По утверждениям диетологов, 100 граммов такого сыра содержат почти 400 калорий.

Ну, а запивать редкий сыр герцогиня предпочитает вином. Она не раз признавалась, что обожает красное вино марки Tignanello. Из-за излишнего пристрастия к этому напитку она даже получила прозвище Tig. Впрочем, вероятно, в декрете Меган лишена возможности успокаивать нервы любимым алкоголем, хотя ряд американских медиков полагают, что бокал красного вина время от времени никак не может навредить здоровью молодой матери.