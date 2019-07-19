Юлианна Караулова поделилась снимком топлес с турецкого курорта

Певица Юлианна Караулова в Instagram опубликовала снимок топлес. Звезда находится сейчас на отдыхе в турецкой Алании. Она не упустила возможность сделать откровенный снимок и порассуждать со своими подписчиками о естественности и красоте.

Караулова рада, что сейчас в России набирает моду тренд на естественность и принятие себя. Как считает исполнительница, настоящая красота заключается именно в неправильностях и неидельности каждого человека. Как уверена артистка, все люди от природы несимметричны.

больше по теме Юлианна Караулова неожиданно стала роковой брюнеткой Певица-блондинка поэкспериментировала с цветом волос.

Также певица отметила, что она не против пластических операций, если они не вредны по показаниям врачей. Она считает, что если хирургическое вмешательство кого-то осчастливит, то это абсолютно нормально. Сама она знает такие случаи.

«Но у всего есть мера, которую, оказывается, очень тяжело почувствовать. Недавно была на одном мероприятии и вдруг поняла, что 80% девушек вокруг с одинаковыми носами, губами и бровями не из волос. Причем все вышеперечисленное в весьма гипертрофированном формате. Почему-то мне кажется, что все это не очень нравится большинству мужчин. По крайней мере в долгосрочной перспективе», — заявила Юлианна Караулова.

Также певица считает, что в первую очередь нужно прокачивать не грудь и скулы, а интеллект и личность. Быть живой и интересной, как она уверена, куда лучше, чем фитоняшкой. Отметим, что Юлианна Караулова стала известна по выступлениям много лет назад в группе «Девочки». Затем она участвовала в проекте «Фабрика звезд», где была одной из главных действующих лиц. Сейчас стать суперзвездой певице помогает известный российский продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская.