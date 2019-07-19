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Юлианна Караулова поделилась снимком топлес с турецкого курорта

Певица рада, что в России набирает моду тренд на естественность.

Юлианна Караулова поделилась снимком топлес с турецкого курорта
Караулова выступила за естественность/globallookpress.com

Певица Юлианна Караулова в Instagram опубликовала снимок топлес. Звезда находится сейчас на отдыхе в турецкой Алании. Она не упустила возможность сделать откровенный снимок и порассуждать со своими подписчиками о естественности и красоте.

Караулова рада, что сейчас в России набирает моду тренд на естественность и принятие себя. Как считает исполнительница, настоящая красота заключается именно в неправильностях и неидельности каждого человека. Как уверена артистка, все люди от природы несимметричны.

Также певица отметила, что она не против пластических операций, если они не вредны по показаниям врачей. Она считает, что если хирургическое вмешательство кого-то осчастливит, то это абсолютно нормально. Сама она знает такие случаи.

«Но у всего есть мера, которую, оказывается, очень тяжело почувствовать. Недавно была на одном мероприятии и вдруг поняла, что 80% девушек вокруг с одинаковыми носами, губами и бровями не из волос. Причем все вышеперечисленное в весьма гипертрофированном формате. Почему-то мне кажется, что все это не очень нравится большинству мужчин. По крайней мере в долгосрочной перспективе», — заявила Юлианна Караулова.

Также певица считает, что в первую очередь нужно прокачивать не грудь и скулы, а интеллект и личность. Быть живой и интересной, как она уверена, куда лучше, чем фитоняшкой. Отметим, что Юлианна Караулова стала известна по выступлениям много лет назад в группе «Девочки». Затем она участвовала в проекте «Фабрика звезд», где была одной из главных действующих лиц. Сейчас стать суперзвездой певице помогает известный российский продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская.

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АланияЕвгений ПлющенкоТурцияфото топлесЮлианна КарауловаЯна Рудковская

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Юлианна Караулова поделилась снимком топлес с турецкого курорта
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