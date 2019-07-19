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Меньшова объяснила, почему каньоны интереснее Нью-Йорка и Лас-Вегаса

Актриса путешествует по Америке и призналась, что в некоторых уголках страны словно побывала на другой планете.

Меньшова объяснила, почему каньоны интереснее Нью-Йорка и Лас-Вегаса
Юлия Меньшова/instagram.com/juliavmenshova/

Юлия Меньшова в своем мини-блоге в Сети продолжает вести подробный репортаж о путешествии в США, куда актриса и телеведущая улетела с двумя взрослыми детьми и мужем, актером Игорем Гординым. Семья планирует побывать во многих уголках большой страны за 21 день своего вояжа. Одно из самых сильных впечатлений Юлия испытала, посетив знаменитые каньоны.

Актриса опубликовала совместное фото путешественников на фоне уникального природного явления.

«Хочу вам доложить, что Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон и Лас-Вегас — НИЧТО по сравнению с каньонами. Серьезно. Такой природы мы не видели никогда, ее не с чем сравнивать жителю средней полосы России, она завораживает величественностью, могуществом и ни на что не похожей красотой. Сегодня был наш лучший день путешествия», — написала Меньшова в Instagram.

По уверению Юлии, каньоны национального парка Zion изумительны, а дорога от них до озера Lake Powell —  это что-то фантастическое. «Иногда казалось, что мы не на другом континенте, а на другой планете. Завтра наш ждут другие каньоны, каждый из которых не похож на предыдущий. Пребываем в восторге, хотя и падаем от усталости», — призналась Меньшова.

Ранее Юлия рассказала, что планировала американский вояж ни много ни мало – 20 лет. Весь «пазл» сошелся именно в этом году. Сын телеведущей и актера Игоря Гордина Андрей как раз окончил институт, 16-летняя дочь Таисия – 9-й класс. А Юлия и Игорь разгребли свои графики так, чтобы ничто не помешало за 21 день прокатиться с ветерком почти через всю Америку.

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Игорь Гординканьоныотдых звездпутешествие по СШАЮлия Меньшова

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Меньшова объяснила, почему каньоны интереснее Нью-Йорка и Лас-Вегаса
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