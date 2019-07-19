Музыканты «На-На» разделись ради фанатки, вернувшей кота Алибасова

Музыканты группы «На-На» приняли участие в откровенной фотосессии вместе с одной из своих фанаток. Именно эта девушка, как утверждается, нашла около месяца назад сбежавшего из дома кота продюсера коллектива Бари Алибасова. Она сразу сказала, что деньги ей не нужны, но музыканты коллектива должны ради нее оголиться и принять участие в откровенных съемках вместе с ней.

В Сети уже появилась съемка. На кадрах видно, что солисты группы в одних трусах расположились в студии. Вместе с ними здесь же присутствует поклонница в нижнем белье. Один из участников коллектива держит на уровне таза банан, к которому тянется девушка, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что кот Бари Алибасова Чуча сейчас стал настоящей звездой. К примеру, не так давно сын Бари Алибасова рассказывал, что у него на руках рекламных контрактов на 26 миллионов рублей. Причем практически все они связаны с именем Чучи. Рекламодатели хотят видеть животное в своих роликах, которые затем будут показаны по телевидению.

Добавим, что Бари Алибасов, который вышел из клиники несколько недель назад, первое время вел себя очень странно. Многие посчитали, что он разыгрывал спектакль. Якобы все отравление продюсера было заранее срежиссировано. Позже независимые эксперты подтвердили, что Алибасов действительно серьезно пострадал в результате происшествия.