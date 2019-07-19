ЗВЕЗДЫ

Меган Маркл приняла решение усилить приватность своей жизни

Судя по словам источника, приближенного к королевской семье, герцогиня Сассекская примет серьезные меры по отстаиванию своей репутации.

Меган Маркл приняла решение усилить приватность своей жизни
Меган Маркл надоело быть постоянным объектом критики Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл постоянно находится в центре внимания общественности, причем часто помимо своей воли. СМИ и социальные сети буквально по косточкам разбирают все ее поступки, жесты, встречи, стиль и даже воспитание маленького двухмесячного сына.

На днях королевский эксперт Виктория Арбитер заметила, что из-за постоянной критики Меган, вероятно, уже находится на грани нервного срыва. По ее словам, молодой матери и так непросто, она переживает, что до конца не влилась в королевскую семью и еще не вполне восстановилась после родов.

Журнал People со ссылкой на источник в коттедже Фрогмор утверждает, что герцогиня решила взять ситуацию под контроль и защищать свой брак и свою репутацию. Он подчеркнул, что она и раньше не стремилась стать главной персоной светской хроники, но теперь она планирует как можно тщательнее оберегать свою приватность.

«Меган изо всех сил боролась с повышенным вниманием прессы. Да, она актриса, но это совсем новый для нее уровень», — уверен инсайдер.

Он пояснил, что Меган сомневалась, стоит ли проводить закрытую церемонию крещения Арчи, но такой негативный отклик со стороны общественности укрепил ее осознание правоты. Теперь супруга принца Гарри будет стараться скрывать буквально все подробности их с мужем и сыном жизни.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Mеган Маркл последние новостиАрчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорБританская королевская семьякритика СМИМеган МарклМеган Маркл и принц Гаррипринц ГарриПринц Гарри последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл приняла решение усилить приватность своей жизни
Интересно?
Поделись с друзьями: