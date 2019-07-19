Меган Маркл приняла решение усилить приватность своей жизни

Судя по словам источника, приближенного к королевской семье, герцогиня Сассекская примет серьезные меры по отстаиванию своей репутации.

Меган Маркл постоянно находится в центре внимания общественности, причем часто помимо своей воли. СМИ и социальные сети буквально по косточкам разбирают все ее поступки, жесты, встречи, стиль и даже воспитание маленького двухмесячного сына.

На днях королевский эксперт Виктория Арбитер заметила, что из-за постоянной критики Меган, вероятно, уже находится на грани нервного срыва. По ее словам, молодой матери и так непросто, она переживает, что до конца не влилась в королевскую семью и еще не вполне восстановилась после родов.

Журнал People со ссылкой на источник в коттедже Фрогмор утверждает, что герцогиня решила взять ситуацию под контроль и защищать свой брак и свою репутацию. Он подчеркнул, что она и раньше не стремилась стать главной персоной светской хроники, но теперь она планирует как можно тщательнее оберегать свою приватность.

«Меган изо всех сил боролась с повышенным вниманием прессы. Да, она актриса, но это совсем новый для нее уровень», — уверен инсайдер.

Он пояснил, что Меган сомневалась, стоит ли проводить закрытую церемонию крещения Арчи, но такой негативный отклик со стороны общественности укрепил ее осознание правоты. Теперь супруга принца Гарри будет стараться скрывать буквально все подробности их с мужем и сыном жизни.