Регина Тодоренко вспомнила, как съела кокосового червя

Телеведущая довольна своим послесвадебным состоянием, хотя и сравнивает его с оригинальными воспоминаниями.

29-летняя телеведущая Регина Тодоренко поделилась фотографией, которая ей самой крайне импонирует: «Такой счастливой я себя не помню даже на Вануату в племени аборигенов, где не было воды, еды и пришлось жить в скворечнике на дереве… хотя нет … такое лицо у меня было, когда я впервые ела тарантула в кляре и кокосового червя.

Спасибо тебе, моя @yanabuzychkina (мой makeup&hair мастер), за то, что делаешь меня красивой и со скоростью света рисуешь на моем лице счастье! Как вам этот образ? Правда, огонь!» — не стала скрывать своих эмоций Тодоренко в Instagram.

Поводов для счастья у звезды достаточно, в начале июля у нее с 33-летним Владом Топаловым состоялась свадебная церемония в итальянском Сорренто.

«Мы были разными, но постепенно становимся похожими. Даже внешне — по крайней мере, друзья так говорят. Наверное, это нормально, когда живешь долго с одним человеком», — призналась Тодоренко в интервью «ОК!».

Напомним, официально свои отношения с экс-солистом группы «Smash!!» телеведущая оформила еще в октябре прошлого года. А в декабре она подарила Топалову сына, мальчика назвали Михаилом.